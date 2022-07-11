Путин и Эрдоган в преддверии российско-турецкого саммита обсудили экономическое сотрудничество - Кремль

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей", - говорится в сообщении.
Условлено о плотном взаимодействии на этих направлениях на уровне сопредседателей двусторонней Межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств, отметили в пресс-службе.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки", - говорится в сообщении.
При обсуждении тематики сирийского урегулирования "акцентирована важность трехсторонней - с участием иранских партнеров - совместной работы в рамках Астанинского процесса", сообщили в пресс-службе.
Путин поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам, добавили в Кремле.
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