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Социум 11.07.2022 18:28

краинская "дочка" SOCAR примет участие в школы и парка имени Зарифы Алиевой в г.Ирпень

Компания "SOCAR Energy Ukraine" (украинская "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана, SOCAR) профинансирует ремонт школы №12 и благоустройство парка имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень.

"Согласно договоренностям между мэром Ирпеня Александром Маркушиным и руководством SOCAR Energy Ukraine, компания присоединилась к восстановлению Ирпеня. В частности, в рамках проекта "SOCAR. Україна. Разом" компания профинансирует восстановление разрушенной кровли Ирпенской школы №12 имени Зарифы Алиевой, а также замену окон и дверей в помещении образовательного учреждения. ", - говорится в сообщении пресс-служба SOCAR Energy Ukraine.

Кроме того, при поддержке SOCAR Energy Ukraine будет проведен ряд работ по благоустройству парка Дружбы имени Зарифы Алиевой.

"SOCAR предлагает руку помощи городу Ирпень. Мы профинансируем ремонт школы №12 и водоснабжение парка имени Зарифы Алиевой", - отметил директор сети"SOCAR Energy Ukraine" Игорь Орлов, слова которого приводятся в сообщении.

По информации украинских СМИ, договоренность об участии "SOCAR Energy Ukraine" в восстановлении Ирпеня была достигнута во время встречи Маркушина с генеральным директором компании Эльчином Мамедовым.

Недавно глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОГАУ) Хикмет Джавадов посетил Ирпень и обсудил с Маркушиным участие азербайджанской диаспоры в восстановлении города. В частности, лидер ОГАУ взял на себя поиск финансирования для реконструкции детского сада "Пчелка". Кроме того, почетный глава ОГАУ Огтай Эфендиев оказал помощь в ремонте поврежденного обстрелами здания отдела полиции Ирпеня.

SOCAR посредством компании SOCAR Enerjy Ukrayna начала свою деятельность в Украине в декабре 2009 года. Компания владеет в Украине сетью из 60 АЗС и 4 нефтебазами.

Н.Аббасова


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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, SOCAR


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