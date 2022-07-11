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ТЭК 11.07.2022 19:48

Нефть дешевеет из-за антиковидных мер в Китае

Нефтяные котировки активно снижаются в понедельник на новостях о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 подешевели на $1,97 (1,84%) - до $105,05 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $2,41 (2,3%) - до $102,38 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60.

В результате власти нескольких крупных городов ввели строгие ограничительные меры с целью не допустить дальнейшего распространения инфекции. Это может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире, пишет MarketWatch.

Кроме того, в центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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