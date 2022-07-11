В ООН прогнозируют, что население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября

Население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября 2022 года, в 2023 году Индия станет страной с самым большим населением в мире, говорится в докладе ООН World Population Prospects 2022, опубликованном в понедельник.
"В этот раз Всемирный день народонаселения приходится на знаменательный год, в течение которого мы ожидаем рождение восьмимиллиардного жителя Земли. Это повод отпраздновать наше многообразие, обратить внимание на нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения. Эти достижения привели к увеличению продолжительности жизни и существенно уменьшили смертность среди матерей и детей", - заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.
В докладе отмечается, что сейчас наблюдается самый медленный рост мировой популяции с 1950-х годов. Во многих странах в последние десятилетия существенно снизилась рождаемость. По последним прогнозам ООН, население Земли будет составлять 8,5 млрд в 2030 году, 9,7 млрд в 2050 году, после чего достигнет пика на отметке в 10,4 млрд в 2080-е годы и будет сохраняться на этой отметке до 2100 года.
В ООН считают, что более половины прогнозируемого прироста населения будет сосредоточено в восьми странах: ДР Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Танзании и на Филиппинах.
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