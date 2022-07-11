Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 11.07.2022 20:19

В ООН прогнозируют, что население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября

Население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября 2022 года, в 2023 году Индия станет страной с самым большим населением в мире, говорится в докладе ООН World Population Prospects 2022, опубликованном в понедельник.

"В этот раз Всемирный день народонаселения приходится на знаменательный год, в течение которого мы ожидаем рождение восьмимиллиардного жителя Земли. Это повод отпраздновать наше многообразие, обратить внимание на нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения. Эти достижения привели к увеличению продолжительности жизни и существенно уменьшили смертность среди матерей и детей", - заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.

В докладе отмечается, что сейчас наблюдается самый медленный рост мировой популяции с 1950-х годов. Во многих странах в последние десятилетия существенно снизилась рождаемость. По последним прогнозам ООН, население Земли будет составлять 8,5 млрд в 2030 году, 9,7 млрд в 2050 году, после чего достигнет пика на отметке в 10,4 млрд в 2080-е годы и будет сохраняться на этой отметке до 2100 года.

В ООН считают, что более половины прогнозируемого прироста населения будет сосредоточено в восьми странах: ДР Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Танзании и на Филиппинах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ООН, НАСЕЛЕНИЕ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 100 млн - генсек ООН В ООН заявили, что1,6 млрд человек в мире находятся в условиях кризиса ООН одобрила смену международного названия Турции Испытания ракет в Северной Корее лишь способствуют международной напряженности - ООН Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без России, Беларуси и Украины Генсек ООН поблагодарил Турцию за посредничество между РФ и Украиной

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az