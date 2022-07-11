ЕС выделяет Азербайджану еще свыше 4 млн евро на разминирование на освобожденных территориях

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что Евросоюз предоставит Азербайджану дополнительно 4,25 млн евро на разминирование на освобожденных территорий. «ЕС в качестве крупнейшего донора предоставит Азербайджану дополнительно 4,25 млн евро для поддержки разминирования (на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ) в рамках проекта «Поддержка безопасного возвращения вынужденно переселенных лиц посредством наращивания потенциала ANAMA», - написал Клаар в своем аккаунте в твиттере. Р.Ахмедов

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