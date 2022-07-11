Sephora продает бизнес в РФ местному руководству

Сеть косметики и парфюмерии Sephora (принадлежит концерну LVMH) подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России его гендиректору.
Магазины будут работать под брендом "Иль де Ботэ".
Сделка, сумма которой не раскрывается, подлежит согласованию антимонопольной службой, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
Sephora приобрела долю в структуре, связанной с операционной компанией "Иль де Ботэ", в 2008 году, а затем полностью выкупила сеть. В конце 2020 года Sephora начала ребрендинг магазинов (их более 80).
Выручка АО "Сефора Рус" в 2021 году сократилась на 2,8%, до 15,28 млрд рублей. Чистый убыток увеличился до 3,17 млрд рублей с 1,11 млрд рублей в 2020 году. Гендиректором АО является Евгений Дроздов.
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