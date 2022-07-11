На границе России и Грузии открыли для транспорта 12 дополнительных полос движения

Дополнительные полосы движения для легкового автотранспорта открыли на пропускном пункте Верхний Ларс по направлению на выезд из России, сообщает пресс-служба отделения по связям с общественностью Северо-Кавказского таможенного управления.

"По направлению на выезд из Российской Федерации введены в эксплуатацию двенадцать дополнительных полос движения для легкового автотранспорта, что позволило увеличить его пропускную способность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря поэтапному вводу в эксплуатацию дополнительных полос движения стало возможно десятикратное сокращение скопления автомобилей перед пунктом пропуска. По состоянию на вечер понедельника, выезда из России ожидают 100 автомобилей.