На границе России и Грузии открыли для транспорта 12 дополнительных полос движения

Дополнительные полосы движения для легкового автотранспорта открыли на пропускном пункте Верхний Ларс по направлению на выезд из России, сообщает пресс-служба отделения по связям с общественностью Северо-Кавказского таможенного управления.
"По направлению на выезд из Российской Федерации введены в эксплуатацию двенадцать дополнительных полос движения для легкового автотранспорта, что позволило увеличить его пропускную способность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря поэтапному вводу в эксплуатацию дополнительных полос движения стало возможно десятикратное сокращение скопления автомобилей перед пунктом пропуска. По состоянию на вечер понедельника, выезда из России ожидают 100 автомобилей.
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