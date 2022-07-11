Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.07.2022 22:15

На границе России и Грузии открыли для транспорта 12 дополнительных полос движения

Дополнительные полосы движения для легкового автотранспорта открыли на пропускном пункте Верхний Ларс по направлению на выезд из России, сообщает пресс-служба отделения по связям с общественностью Северо-Кавказского таможенного управления.

"По направлению на выезд из Российской Федерации введены в эксплуатацию двенадцать дополнительных полос движения для легкового автотранспорта, что позволило увеличить его пропускную способность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря поэтапному вводу в эксплуатацию дополнительных полос движения стало возможно десятикратное сокращение скопления автомобилей перед пунктом пропуска. По состоянию на вечер понедельника, выезда из России ожидают 100 автомобилей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ПРОПУСК


Похожие новости


Порт Батуми из-за западных санкций отказался разгружать 30 тыс. т российской нефти с турецкого танкера Почти 70% граждан Грузии поддерживают решение не присоединяться к санкциям против РФ - опрос Глава парламента Грузии назвал причину отказа от введения санкций против России Грузия поддерживает Украину, но не присоединится к санкциям против России - премьер Более 20 тыс. россиян прибыли в Грузию в последние дни Грузия скорректирует экономическую политику в условиях санкций против РФ, осторожна в вопросе закрытия неба

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az