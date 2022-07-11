США предложат Индии и Японии поддержать план ограничения цены экспортируемой РФ нефти

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм планирует в ходе своего визита в Сидней обсудить с коллегами из Австралии, Индии и Японии возможность их участия в инициативе, призванной ограничить стоимость экспортируемой Россией нефти.

"Мы хотим предложить возможность объединения в группу покупателей, у которой будет больше рыночного влияния, чтобы иметь возможность снизить цены и, соответственно, опустить стоимость российской нефти", - заявила Грэнхольм в интервью агентству Bloomberg в понедельник.

Как сообщалось, страны G7 обсуждают меры, которые позволили бы ввести потолок цен для экспортируемой РФ нефти, чтобы ограничить её доходы от поставок сырья на мировой рынок. В частности, рассматривается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже установленного уровня.

По данным источников Bloomberg, целью группы покупателей цена в $40-60 за баррель.

В ходе визита в Сидней Грэнхольм также планирует обсуждать вопрос сотрудничества в сфере поставок сырья для технологий "зеленой" энергетики