Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.07.2022 20:56

США предложат Индии и Японии поддержать план ограничения цены экспортируемой РФ нефти

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм планирует в ходе своего визита в Сидней обсудить с коллегами из Австралии, Индии и Японии возможность их участия в инициативе, призванной ограничить стоимость экспортируемой Россией нефти.

"Мы хотим предложить возможность объединения в группу покупателей, у которой будет больше рыночного влияния, чтобы иметь возможность снизить цены и, соответственно, опустить стоимость российской нефти", - заявила Грэнхольм в интервью агентству Bloomberg в понедельник.

Как сообщалось, страны G7 обсуждают меры, которые позволили бы ввести потолок цен для экспортируемой РФ нефти, чтобы ограничить её доходы от поставок сырья на мировой рынок. В частности, рассматривается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже установленного уровня.

По данным источников Bloomberg, целью группы покупателей цена в $40-60 за баррель.

В ходе визита в Сидней Грэнхольм также планирует обсуждать вопрос сотрудничества в сфере поставок сырья для технологий "зеленой" энергетики

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, НЕФТЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Глава Минфина США на следующей неделе в ходе визита в Азию обсудит ужесточение санкций против РФ и потолок цен на российскую нефть Рогозин обвинил США в политизации космоса Лавров: если США не хотят говорить, это их дело, Россия эти контакты не прерывала Вашингтон использует все имеющиеся возможности для возвращения из РФ американки Грайнер - Белый дом В МИД РФ заявили об отсутствии планов встречи Лаврова с Блинкеном на полях министерского заседания "двадцатки" Нагнетаемая США шумиха не помогает практическому решению вопросов обмена заключенными - Рябков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az