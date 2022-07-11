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Дальнее зарубежье 11.07.2022 23:30

Онлайн-продажи в США в 2022 году превысят $1 трлн - эксперты

Онлайн-продажи в США в текущем году увеличатся на 11,7% и достигнут $1,05 трлн, прогнозирует FTI Consulting.

Ранее консалтинговая фирма ожидала, что отметка в $1 трлн будет преодолена только в 2025 году, отмечает MarketWatch.

Объемы электронной торговли заметно выросли во время пандемии COVID-19, и привычка покупать онлайн у покупателей, вероятно, сохранится. Тем не менее, инфляционная среда и другие факторы могут оказать сдерживающее влияние в будущем, полагают эксперты.

"Онлайн-продажи в последние два года были обусловлены необходимостью - приходилось делать покупки из дома из-за условий жизни и работы, а также более высоким дискреционным доходом, - заявил глава отдела розничной торговли и потребительских товаров FTI Джей Ди Вичсер. - Со временем это будет меняться".

Он отмечает, что инфляционное давление приведет к сокращению расходов во втором полугодии этого года, поскольку оно "станет основным источником стресса для потребителей, которые не знают, насколько долго будет сохраняться" такая ситуация.

FTI прогнозирует, что онлайн-продажи в стране достигнут $2 трлн к 2030 году.

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Тэги: США, ОНЛАЙН, ПРОДАЖИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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