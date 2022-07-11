Болсонару надеется, что Бразилия начнет получать дизельное топливо из России в течение 60 дней

Бразилия может начать получать дизельное топливо из России в течение 60 дней, об этом достигнуты договоренности, заявил президент страны Жаир Болсонару в понедельник.
"Решено, что в течение 60 дней российского дизельное топливо может начать сюда поступать. Уже существует такая возможность. Россия продолжает вести дела со всем миром", - сказал Болсонару, слова которого приводит в понедельник портал G1.
Других подробностей он не сообщил.
Ранее в понедельник, выступая с заявлением перед сторонниками, она заявил, что Бразилия обсуждает закупку в России дизельного топлива, и что это топливо планируется покупать по гораздо более выгодной цене, чем у других поставщиков.
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