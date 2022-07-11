Индийский ЦБ анонсировал механизм расчета за внешнеторговые операции в рупиях

Резервный банк Индии (ЦБ страны) представил механизм расчета за внешнеторговые операции в рупиях, пишет издание Times of India.

"С целью продвижения роста мировой торговли с упором на экспорт из Индии, а также с целью повышения интереса международного торгового сообщества к рупии было принято решение создать дополнительную систему для выставления счетов, платежей и расчета экспортных и импортных операций в рупиях", - говорится в сообщении ЦБ.

При этом для совершения платежей в индийской национальной валюте банкам нужно предварительно получить одобрение валютного отдела регулятора.

Иностранным банкам для участия в новом механизме нужно открыть специальный счет в рупиях. Средства с таких счетов могут использоваться для оплаты проектов и инвестиций, внешнеторговых операций, а также для покупки индийских госбондов, отмечается в сообщении.