ОАЭ и Турция заинтересованы в реализации туристических проектов на территории Дагестана - глава республики

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о росте турпотока в республику и намерении развивать проекты в этой сфере с участием иностранных инвесторов, в том числе с ОАЭ и Турцией.
"В ближайшее время нам предстоит встретиться с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, которые тоже заинтересованы в реализации проектов в Дагестане", - сказал Меликов в понедельник на совещании под председательством спикера Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Глава республики также сообщил, что в настоящее время при согласовании с министерством иностранных дел идёт работа с иностранными партнёрами, в частности с представителями Турции.
"Туризм сегодня для республики - одна из наиболее динамично развивающихся сфер. В текущем году туристический поток в Дагестан ожидается на уровне полутора миллиона человек, в прошлом году был миллион", - отметил Меликов.
По его словам, поток туристов будет нарастать, в связи с чем есть планы "использовать территорию Дагестана для реализации проектов туризма на уровне мировых брендов".
Здесь работа ведётся по двум этапам: первый - создание лёгких туристических баз по принципу кемпингов и эффективных гостиничных мест для использования в туристический сезон.
И второй - вопросы, связанные со строительством многоплановых гостиничных мест, отелей разного уровня: от эконом до пятизвёздочных брендов, заключил Меликов.
Азербайджан и ЕС на заседании Совета сотрудничества обсудят двустороннюю повестку и региональные процессы
ЕС выделяет Азербайджану еще свыше 4 млн евро на разминирование на освобожденных территориях
Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Австрии в Азербайджане
Венесуэла предоставит Ирану 1 млн га угодий для выращивания сельхозкультур
Болсонару надеется, что Бразилия начнет получать дизельное топливо из России в течение 60 дней
Британская Aura Power инвестирует 300 млн евро в парк СЭС в Литве на 375 МВт
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Григорян: процесс урегулирования отношений с Турцией не связан с армяно-азербайджанскими отношениями
Григорян рассказал о переговорах с Азербайджаном о мире
Онлайн-продажи в США в 2022 году превысят $1 трлн - эксперты
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ