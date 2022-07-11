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Туризм 11.07.2022 22:30

ОАЭ и Турция заинтересованы в реализации туристических проектов на территории Дагестана - глава республики

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о росте турпотока в республику и намерении развивать проекты в этой сфере с участием иностранных инвесторов, в том числе с ОАЭ и Турцией.

"В ближайшее время нам предстоит встретиться с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, которые тоже заинтересованы в реализации проектов в Дагестане", - сказал Меликов в понедельник на совещании под председательством спикера Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Глава республики также сообщил, что в настоящее время при согласовании с министерством иностранных дел идёт работа с иностранными партнёрами, в частности с представителями Турции.

"Туризм сегодня для республики - одна из наиболее динамично развивающихся сфер. В текущем году туристический поток в Дагестан ожидается на уровне полутора миллиона человек, в прошлом году был миллион", - отметил Меликов.

По его словам, поток туристов будет нарастать, в связи с чем есть планы "использовать территорию Дагестана для реализации проектов туризма на уровне мировых брендов".

Здесь работа ведётся по двум этапам: первый - создание лёгких туристических баз по принципу кемпингов и эффективных гостиничных мест для использования в туристический сезон.

И второй - вопросы, связанные со строительством многоплановых гостиничных мест, отелей разного уровня: от эконом до пятизвёздочных брендов, заключил Меликов.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ТУРИЗМ, ПЛАНЫ


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