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АПК 11.07.2022 23:56

Венесуэла предоставит Ирану 1 млн га угодий для выращивания сельхозкультур

Венесуэла согласилась предоставить Ирану 1 млн га сельскохозяйственных земель под проекты по обеспечению продовольственной безопасности, информирует работающий из Лондона телеканал Iran International со ссылкой на главу иранской Аграрной ассоциации Али Резванизаде.

По словам Резванизаде, "Тегеран воспользуется 1 млн га сельхозугодий Венесуэлы, которая может предоставить хорошие возможности для зарубежных сельскохозяйственных проектов Ирана, в том числе для выращивания соевых бобов и кукурузы".

Он отметил, что "Ирану необходимо 7 млн га сельскохозяйственных земель за рубежом, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность, однако пока инвестиции Тегерана в такие проекты не достигают больших масштабов".

В то же время, по данным экспертов, реализация сельскохозяйственных проектов за рубежом позволит Ирану в значительной мере сохранить собственные водные ресурсы.

Iran International сообщает, что Иран импортирует около 90% всех масличных культур, таких как рапс и соевые бобы, и около 30% от общих объемов потребляемого в стране риса. Иран также является крупным импортером кормовых сортов кукурузы и ячменя.

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Тэги: ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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