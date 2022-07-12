Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что решение о возврате ФРГ турбины для "Северного потока" является необходимым.

"Это не просто вопрос неудобства. (...) Это фундаментальная угроза их способности обеспечивать своих граждан всем необходимым, от тепла для их домов до топлива для транспортировки продуктов питания и товаров, а также электроэнергии для поддержания их промышленности, рабочих мест и экономики", - цитирует телеканал CBC заявление Уилкинсона.

Он отметил, что ситуация вокруг Украины и вызванная ею геополитическая напряженность показали, насколько уязвима Европа на энергетическом фронте.

"Последствия для энергетической безопасности Европы, в частности, потенциально разрушительны", - сказал Уилкинсон.

По его словам, Канада работает над поиском путей поставок канадского сжиженного природного газа и других товаров, таких как водород, калий и уран, в Европу.

Накануне Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens, которая находилась на ремонте в Монреале

"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для "Северного потока 1" в Германию", - говорится в заявлении министра.

Он отметил, что разрешение на вывоз турбины выдали после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.

Как сообщалось, немецкие официальные лица призвали Канаду изыскать способ вернуть попавшую под санкции турбину.

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил агентству Bloomberg: "Нам нужны мощности "Северного потока - 1", чтобы заполнять наши хранилища. Заполненные хранилища в Германии имеют значение не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, и для безопасности европейских поставок".