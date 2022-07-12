Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.07.2022 09:38

Байден передал в Сенат на утверждение протоколы о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден передал в Сенат на утверждение протоколы о принятии Финляндии и Швеции в члены НАТО.

"Настоящим препровождаю для ознакомления и согласия Сената на ратификацию Протоколы к Североатлантическому договору 1949 года о присоединении Финляндской Республики и Королевства Швеции", - приводит Белый дом заявление президента.

Он напоминает, что протоколы были подписаны в Брюсселе 5 июля 2022 года Соединенными Штатами и другими участниками Североатлантического договора. Полная ратификация документов позволит Финляндии и Швеции стать участниками Североатлантического договора и членами НАТО.

Это позволит им "вносить вклад в Североатлантический союз, как в плане возможностей, так и в плане ресурсов". Финляндия и Швеция "разделяют критически важные ценности с Соединенными Штатами", и их вступление в НАТО "будет способствовать дальнейшему продвижению приоритетов Соединенных Штатов" в рамках альянса, говорится в сообщении.

На июньском саммите НАТО Финляндия и Швеция были приглашены вступить в альянс. Решение были принято после того, как Турция сняла возражения против этого приглашения.

Финляндия и Швеция станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, НАТО, КАНДИДАТЫ, СЕНАТ


Похожие новости


Вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилит альянс и нарушит планы РФ - Байден Байден приветствует согласие Турции снять возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО Спецназ США и их союзников действует на территории Украины Блинкен и Чавушоглу обсудили вопрос важности единства НАТО Генсек НАТО проведет переговоры в Вашингтоне Украина получила штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17 из Восточной Европы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az