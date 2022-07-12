Число случаев COVID-19 в мире превысило 556,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 556 млн 525 тыс. 619, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 352 тыс. 919 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 88 млн 754 тыс. 812 и 1 млн 21 тыс. 306.

Индия - 43 млн 652 тыс. 944 и 525 тыс. 474.

Бразилия - 32 млн 940 тыс. 507 и 673 тыс. 758.

Франция - 32 млн 570 тыс. 121 и 151 218.

Германия - 29 млн 180 тыс. 489 и 142 тыс. 35.

По Великобритании данные на утро воскресенья, понедельника и вторника не обновлялись.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 817,8. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 125, Франции - 2 тыс. 291, Германии - 1 тыс. 684, Великобритании - 2 тыс. 634. Данные по США не приводятся.