Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.07.2022 10:30

Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ

Британский производитель и продавец косметики Lush планирует закрыть все оставшиеся магазины в России, пишет во вторник "Коммерсант" со ссылкой на трех консультантов рынка торговой недвижимости.

По словам одного из них, Lush планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы.

Как сообщалось, Lush в начале марта приостановил поставки своей продукции в РФ, а также онлайн-продажи.

Магазины в РФ и на Украине управляются партнером Lush по лицензии, обе компании на 65% принадлежат гражданину России.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 65% долей в ООО "Лаш Раша" является Дмитрий Азаров, остальные 35% долей принадлежат британской компании.

Сеть в России объединяла 48 магазинов.

К 11 июля открытыми оставались 27 точек продаж, отмечает "Коммерсант".

Источник издания, близкий к российской Lush, сообщил, что компания находится в процессе ликвидации. По его словам, собственники сети не смогли наладить поставки в страну. Последняя купленная партия так и не была ввезена в РФ и застряла в Риге.

Lush работал на российском рынке с 2001 года. По данным "СПАРК", выручка "Лаш Раша" в 2021 году выросла на 33,2%, до 1,55 млрд рублей, чистая прибыль - в 2,6 раза, до 95,55 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, LUSH, УХОД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az