Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ

Британский производитель и продавец косметики Lush планирует закрыть все оставшиеся магазины в России, пишет во вторник "Коммерсант" со ссылкой на трех консультантов рынка торговой недвижимости.
По словам одного из них, Lush планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы.
Как сообщалось, Lush в начале марта приостановил поставки своей продукции в РФ, а также онлайн-продажи.
Магазины в РФ и на Украине управляются партнером Lush по лицензии, обе компании на 65% принадлежат гражданину России.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 65% долей в ООО "Лаш Раша" является Дмитрий Азаров, остальные 35% долей принадлежат британской компании.
Сеть в России объединяла 48 магазинов.
К 11 июля открытыми оставались 27 точек продаж, отмечает "Коммерсант".
Источник издания, близкий к российской Lush, сообщил, что компания находится в процессе ликвидации. По его словам, собственники сети не смогли наладить поставки в страну. Последняя купленная партия так и не была ввезена в РФ и застряла в Риге.
Lush работал на российском рынке с 2001 года. По данным "СПАРК", выручка "Лаш Раша" в 2021 году выросла на 33,2%, до 1,55 млрд рублей, чистая прибыль - в 2,6 раза, до 95,55 млн рублей.
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