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Здравоохранение 12.07.2022 11:06

В России выявлена оспа обезьян

В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший приехал из поездки по странам Европы, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - сообщили журналистам в ведомстве.

Утоняется, что биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, по результатам исследования подтверждено инфицирование оспой обезьян.

"Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один", - отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

"В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, "поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет".

7 июля в Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 27 июня по 3 июля по всему миру выявили около 2,6 тыс. новых случаев заражения оспой обезьян у людей - на 77% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с 1 января по 4 июля в 59 странах и территориях было выявлено 6027 случаев заражения оспой обезьян и три смерти от последствий заболевания.

По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования.

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Тэги: РОССИЯ, ОСПА, ВЫЯВЛЕНИЕ


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