Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС - глава МИД Узбекистана

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, сообщил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

"Если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС - ИФ) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Белоруссии", - сказал Норов на круглом столе в Москве, его цитируют "Известия".

В настоящее время Белоруссия имеет статус государства-наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества.

Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия, партнерами Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.