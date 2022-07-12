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Дальнее зарубежье 12.07.2022 11:44

Twitter назвал отказ Маска от сделки недействительным и противоправным

Руководство Twitter направило Илону Маску письмо, в котором говорится, что его отказ от сделки по покупке компании является "недействительным и противоправным" и что Twitter не нарушил ни одно из своих обязательств.

В письме от 10 июля, которое было обнародовано в понедельник, юристы Twitter заявили, что попытка Маска расторгнуть сделку является отказом от его обязательств в рамках соглашения о слиянии. Оно является ответом на пятничное письмо адвоката Маска, в котором Twitter обвиняется в непредоставлении необходимых данных.

"Господин Маск расторгает соглашение о слиянии, поскольку Twitter существенно нарушает многочисленные положения этого соглашения", - говорилось в письме его представителя в компанию. Такое решение продиктовано тем, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить Маску информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы. "У Маска есть основания полагать, что количество ложных или спам-аккаунтов в Twitter значительно выше 5%", - отмечалось в документе.

"Twitter не нарушил ни одного из своих обязательств в рамках соглашения", - написали юристы компании. Они заявили, что соглашение не расторгнуто, банковские и акционерные обязательства остаются в силе, и потребовали от Маска выполнить соглашение.

"Как и прежде, Twitter продолжит предоставлять информацию, запрошенную Маском в соответствии с соглашением, и исправно принимать все меры, необходимые для закрытия сделки", - написал Уильям Сэвитт из фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Как сообщалось, 25 апреля Twitter принял предложение Маска о покупке за $44 млрд. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

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Тэги: США, TWITTER, МАСК, СДЕЛКА


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