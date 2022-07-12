Туристический микроавтобус упал в пропасть в Восточной Турции, 18 человек пострадали

Микроавтобус с туристами, возвращавшимися с побережья Черного моря в город Малатья в Восточной Турции, упал в пропасть, 18 человек пострадали, сообщает газета Star.
"Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели-Эрзинджан, когда микроавтобус с туристами возвращался с черноморского побережья в город Малатья. Водитель потерял управление, и автобус съехал с дороги. Пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе", - пишет издание.
О национальности пострадавших пассажиров не сообщается, но регион, где произошла авария, не популярен у иностранных туристов, в том числе российских.
"На место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии. Спасатели установили веревочную систему для извлечения раненых. Все пострадавшие на машинах скорой помощи доставлены в государственную больницу Тунджели, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Жандармерия ведет расследование происшествия.
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