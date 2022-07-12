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Регион 12.07.2022 12:02

Иранские СМИ сообщают о возможном визите Путина в Тегеран

Агентство "Мехр" со ссылкой на председателя Комиссии по экономике иранского парламента Мохаммеда Резу Пур-Эбрахими сообщило, что президент России Владимир Путин может на следующей неделе посетить Иран.

"Председатель Комиссии по вопросам экономики парламента Ирана объявил, что российский президент Владимир Путин прибудет на следующей неделе в Тегеран", - информирует агентство.

Более того, по словам Пур-Эбрахими, возможные консультации Путина и иранского президента Ибрахима Раиси, вероятно, будут сфокусированы "на развитии экономического сотрудничества между Ираном и Россией".

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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