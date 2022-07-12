Иранские СМИ сообщают о возможном визите Путина в Тегеран

Агентство "Мехр" со ссылкой на председателя Комиссии по экономике иранского парламента Мохаммеда Резу Пур-Эбрахими сообщило, что президент России Владимир Путин может на следующей неделе посетить Иран.

"Председатель Комиссии по вопросам экономики парламента Ирана объявил, что российский президент Владимир Путин прибудет на следующей неделе в Тегеран", - информирует агентство. Более того, по словам Пур-Эбрахими, возможные консультации Путина и иранского президента Ибрахима Раиси, вероятно, будут сфокусированы "на развитии экономического сотрудничества между Ираном и Россией".