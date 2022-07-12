Премьер Грузии отверг обвинения оппозиции в том, что миллиардер Иванишвили контролирует политические процессы в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что учредитель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили не управляет правительством "из-за кулис", как это утверждает грузинская оппозиция.

"Обвинения оппозиции, что якобы Бидзина Иванишвили после ухода из политики по-прежнему контролирует все политические процессы в Грузии, являются абсурдными и лживыми", - написал Гарибашвили во вторник в своих соцсетях.

По его мнению, основой для подобных обвинений могут быть два фактора, неприемлемые для оппозиции, - отказ грузинского правительства от введения санкций против России и "включения в войну" против этой страны.

"Если кто-то думает, что мы не ввели санкции и не включились в войну по указке Бидзины Иванишвили, то глубоко ошибается. Для принятия таких решений нам ни от кого не нужна указка. Решение единогласно принималось правящей командой, и оно продиктовано национальными интересами", - заявил премьер.

При этом он отметил, что Иванишвили почти весь свой капитал тратит на благотворительность в Грузии и именно этим он заслужил любовь и уважение грузинского народа.

"На фоне обострения ситуации на Украине Грузия сохраняет мир и стабильность, достигает двухзначного роста экономики, и мы будем развиваться именно в этом направлении", - заверил Гарибашвили в соцсетях.

Грузинская радикальная оппозиция требует от западных партнеров Грузии ввести санкции против Иванишвили, так как он якобы является олигархом и контролирует политические процессы в стране.

В июне Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Грузии, в которой рекомендовал Еврокомиссии ввести санкции против Иванишвили. Как заявляют адвокаты, швейцарский банк Credit Suisse на основании этой резолюции Евросоюза ввел некоторые ограничения к доступу к счетам Иванишвили в своем банке. Между тем, ни США, ни Евросоюз пока не вводили санкций против бизнесмена.