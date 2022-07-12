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ТЭК 12.07.2022 13:20

Equinor покупает американского производителя батарей East Point Energy

Норвежский энергетический гигант Equinor ASA достиг соглашения о покупке американского производителя систем хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей East Point Energy LLC.

Сумма сделки не уточняется. Ожидается, что она будет закрыта в третьем квартале 2022 года.

East Point Energy реализует проекты совокупной мощностью 4,1 гигаватта, главным образом на восточном побережье США.

"Приобретение позволит Equinor раскрыть тот потенциал, который мы видим в секторе возобновляемой энергетики в США, предоставив надежные сервисы энергосистеме", - заявил старший вице-президент Equinor Олаф Колбейнствейт.

Акции Equinor в ходе торгов во вторник дорожают на 1,3%. С начала года капитализация компании подскочила на 45%, до 1,06 трлн норвежских крон ($103,2 млрд).

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Тэги: НОРВЕГИЯ, США, ЭНЕРГЕТИКА, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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