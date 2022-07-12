Equinor покупает американского производителя батарей East Point Energy

Норвежский энергетический гигант Equinor ASA достиг соглашения о покупке американского производителя систем хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей East Point Energy LLC.
Сумма сделки не уточняется. Ожидается, что она будет закрыта в третьем квартале 2022 года.
East Point Energy реализует проекты совокупной мощностью 4,1 гигаватта, главным образом на восточном побережье США.
"Приобретение позволит Equinor раскрыть тот потенциал, который мы видим в секторе возобновляемой энергетики в США, предоставив надежные сервисы энергосистеме", - заявил старший вице-президент Equinor Олаф Колбейнствейт.
Акции Equinor в ходе торгов во вторник дорожают на 1,3%. С начала года капитализация компании подскочила на 45%, до 1,06 трлн норвежских крон ($103,2 млрд).
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