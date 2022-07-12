Путин и Токаев подтверждают курс на укрепление стратегического партнерства РФ и Казахстана, реализацию ряда проектов

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила во вторник пресс-служба Кремля. "Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.

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