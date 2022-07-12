Путин и Токаев подтверждают курс на укрепление стратегического партнерства РФ и Казахстана, реализацию ряда проектов

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице
Азербайджан и ЕС на заседании Совета сотрудничества обсудят двустороннюю повестку и региональные процессы
ЕС выделяет Азербайджану еще свыше 4 млн евро на разминирование на освобожденных территориях
Equinor покупает американского производителя батарей East Point Energy
Татнефть способна увеличить добычу на треть при равных с другими НК налоговых условиях - Маганов
Туристический микроавтобус упал в пропасть в Восточной Турции, 18 человек пострадали
В России выявлена оспа обезьян
Число случаев COVID-19 в мире превысило 556,5 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ