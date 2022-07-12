Продажи автомобилей в Китае вырастут на 3% в 2022г

Продажи автомобилей в Китае по итогам 2022 года увеличатся на 3% и достигнут 27 млн, прогнозирует Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

В конце прошлого года ожидалось, что подъем составит 5,4% - до 27,5 млн машин.

В том числе реализация легковых машин, согласно обновленному прогнозу, в этом году вырастет на 7% - примерно до 23 млн. При этом продажи коммерческих автомобилей могут упасть на 16% и составить 4 млн.

Продажи транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) повысятся на 56% и достигнут 5,5 млн, по оценке CAAM.