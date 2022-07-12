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Дальнее зарубежье 12.07.2022 15:02

Renault в I полугодии сократила продажи автомобилей на 30%

Французский автомобилестроительный концерн Renault SA сократил продажи в первом полугодии на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 199 единиц, что обусловлено сохраняющейся нехваткой полупроводников и уходом с российского рынка, сообщается в пресс-релизе компании.

Между тем сопоставимые продажи (без учета России, которая являлась вторым по величине рынком сбыта компании) снизились на 12%.

Основные продажи Renault в январе-июне приходились на Францию (241,6 тыс. машин), второе место теперь занимает Италия (74 тыс.), далее следуют Германия (72,64 тыс.), Турция (67,25 тыс.) и Бразилия (53,15 тыс.).

Доля компании на пяти крупнейших авторынках Европы (Франция, ФРГ, Испания, Италия и Великобритания) повысилась до 66% по сравнению с 53% в первом полугодии 2021 года, отмечается в сообщении.

Котировки акций Renault снижаются на 1,8% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала текущего года упала почти на четверть (до 7,1 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 опустился на 16,3%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, RENAULT, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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