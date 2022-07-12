Нефть ускорила падение

Нефтяные котировки резко снижаются в ходе торгов во вторник на опасениях, что рост заболеваемости коронавирусом в Китае и новые локдауны навредят спросу на топливо в КНР.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $4,18 (3,9%) - до $102,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $4,45 (4,28%) - до $99,64 за баррель.

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

"Усиливающиеся опасения рецессии в мире и слабый спрос на топлива в Китае тянут цены на нефть вниз, хотя текущий баланс спроса и предложения остается неустойчивым", - говорится в комментарии аналитиков Eurasia Group.

Кроме того, рынок ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

"Саудовская Аравия едва ли существенно увеличит добычу в ближайшее время, несмотря на грядущий визит Джо Байдена, поскольку приоритетом для Эр-Рияда является регулирование рынка и сохранение резервных мощностей на случай непредвиденного снижения добычи", - отмечают эксперты Eurasia Group.