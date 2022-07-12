ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в 2022г - 3,4 млн б/с, в 2023г ждет роста на 2,7 млн б/с - до 103 млн б/с

ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в 2021 и 2022 году, а в 2023 году ждет увеличения потребления на 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Так, в 2022 году, прогнозируют аналитики, спрос на нефть в мире вырастет на 3,4 млн б/с - до 100,29 млн б/с, а в 2023 году увеличится на 2,7 млн б/с - до 102,99 млн б/с.

Предварительные данные за май показывают, что общие запасы коммерческой нефти в странах ОЭСР выросли на 10,5 млн баррелей - до 2,68 млрд барр. Это на 253 млн баррелей меньше, чем за тот же период год назад и на 276 млн баррелей меньше, чем в среднем за 2015-2019 годы.

Аналитики повысили оценку спроса на нефть в I квартале 2022г. на 60 тыс. б/с "на фоне сильного экономического роста в большинстве стран-потребителей и более низкого базового уровня". Оценка II кв. была повышена на 150 тыс. б/с, а III кв. - понижена на 200 тыс. б/с, в IV кв. прогноз не изменился.

Ожидается, что спрос в Америке вырастет больше всего в 2022 году во главе с США на фоне восстановления спроса на бензин и дизельное топливо. Прогнозируется, что легкие дистилляты также поддержат рост спроса в этом году. Ожидается, что в странах, не входящих в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет на 1,6 млн б/с и достигнет 53,7 млн б/с в 2022 году.

Прогнозируется, что устойчивый рост спроса на топливо для промышленности и транспорта, поддерживаемый восстановлением экономической активности, приведет к росту спроса в 2022 году, подытожили аналитики.

"Ожидается, что в 2023 году ожидания здорового глобального экономического роста на фоне улучшения геополитических событий в сочетании с ожидаемыми улучшениями в сдерживании распространения COVID-19 в Китае приведут к росту потребления нефти. Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,7 млн б/с в годовом исчислении - до 103 млн б/с", - пишут эксперты.

При этом, по прогнозам, в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 0,6 млн б/с, поскольку потребление ОЭСР в Северной и Южной Америке будет уверенно расти, при этом спрос на нефть в США превысит уровень 2019 года, в основном из-за восстановления спроса на транспортное топливо и легкие дистилляты.

В странах, не входящих в ОЭСР, ожидают аналитики, потребление нефти вырастет на 2,1 млн б/с, при этом наибольший рост будет наблюдаться в Китае и Индии, чему будет способствовать восстановление спроса на транспортное топливо и устойчивый спрос на топливо для промышленности, включая нефтехимическое сырье.

Ожидается, что Латинская Америка и Ближний Восток также продемонстрируют приличный рост, чему способствует позитивный экономический прогноз. Что касается топлива, предполагается, что бензин и дизельное топливо будут лидировать в росте спроса на нефть в следующем году, говорится в отчете.