Должность Рустама Минниханова в официальных документах отныне именуется как "Глава Республики Татарстан".

Это следует из распоряжения и указа президента РФ Владимира Путина, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Распоряжением признаётся утратившим силу другое распоряжение от января 2020 года о президиуме Госсовета РФ и содержится указание "позицию Минниханов Р.Н. - президент Республики Татарстан (....) заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. - глава республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета РФ (...)".

Указом, также опубликованном на сайте, в том числе, вносятся изменения в состав Госсовета, и среди прочих поручений в документе содержится следующее: "наименование должности Минниханова Р.Н. изложить в следующей редакции: "Глава Республики Татарстан".