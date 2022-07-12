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СНГ 12.07.2022 15:52

Должность Минниханова в официальных документах теперь именуется "Глава Республики Татарстан"

Должность Рустама Минниханова в официальных документах отныне именуется как "Глава Республики Татарстан".

Это следует из распоряжения и указа президента РФ Владимира Путина, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Распоряжением признаётся утратившим силу другое распоряжение от января 2020 года о президиуме Госсовета РФ и содержится указание "позицию Минниханов Р.Н. - президент Республики Татарстан (....) заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. - глава республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета РФ (...)".

Указом, также опубликованном на сайте, в том числе, вносятся изменения в состав Госсовета, и среди прочих поручений в документе содержится следующее: "наименование должности Минниханова Р.Н. изложить в следующей редакции: "Глава Республики Татарстан".

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ДОЛЖНОСТЬ, НАЗВАНИЕ


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