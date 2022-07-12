"Нафтогаз Украины" просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

НАК "Нафтогаз Украины" через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к держателям этих бумаг на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.
"В свете затянувшихся обстоятельств, влияющих на Украину в результате продолжающегося военного вторжения РФ и его воздействия на энергетическую безопасность Украины, эмитент по запросу заемщика инициировал настоящий запрос согласия, чтобы получить одобрение держателей облигаций, чтобы облегчить сохранение доступных денежных средств заемщиком для поддержки стратегических приоритетов Украины", - говорится в биржевом сообщении.
Как сообщалось, в настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле - трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре - 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%. Дата погашения выпуска на $335 млн - 18 июля 2022 года.
"Нафтогаз" предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.
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