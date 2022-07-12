Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.07.2022 16:31

Глава британского МИД Трасс получила поддержку достаточного числа депутатов для участия в выборах главы консерваторов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заручилась поддержкой 20 членов парламента, что является необходимым минимумом для участия в выборах нового главы Консервативной партии и премьера страны, передает во вторник Sky News.

"Кампания Лиз Трасс подтвердила, что она получила поддержку 20 депутатов, требуемых для формального участия в гонке за роль лидера в Консервативной партии", - информирует телеканал.

Ранее Sky News сообщал, что из предвыборной гонки выбыл министр транспорта Грант Шаппс, он заявил о поддержке кандидатуры экс-министра финансов Риши Сунака, который начал предвыборную кампанию ранее во вторник.

Отмечается, что в 18:00 по местному времени председатель так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэд объявит полный список кандидатов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны.

По данным телеканала, ранее поддержкой минимум 20 членов парламента заручились Риши Сунак (38 голосов), младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (22), а также председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (22).

При этом бывшего главу Минздрава Саджида Джавида поддерживают 11 членов парламента, а экс-министра иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Ханта - 13.

8 июля британский премьер Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, КАНДИДАТ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Борису Джонсону и нескольким членам его правительства закрыт въезд в РФ Байрамов обсудил с британским министром нормализацию отношений между Баку и Ереваном МИД РФ о готовности Великобритании оказать помощь Украине: вы уже помогли, отдыхайте Лавров пообещал главе МИД Британии выверенный и жесткий ответ на возможные новые санкции Лондона - МИД РФ Глава Форин офиса прилетела в Москву Глава британского МИД планирует скоро посетит Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az