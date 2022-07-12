Глава британского МИД Трасс получила поддержку достаточного числа депутатов для участия в выборах главы консерваторов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заручилась поддержкой 20 членов парламента, что является необходимым минимумом для участия в выборах нового главы Консервативной партии и премьера страны, передает во вторник Sky News.
"Кампания Лиз Трасс подтвердила, что она получила поддержку 20 депутатов, требуемых для формального участия в гонке за роль лидера в Консервативной партии", - информирует телеканал.
Ранее Sky News сообщал, что из предвыборной гонки выбыл министр транспорта Грант Шаппс, он заявил о поддержке кандидатуры экс-министра финансов Риши Сунака, который начал предвыборную кампанию ранее во вторник.
Отмечается, что в 18:00 по местному времени председатель так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэд объявит полный список кандидатов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны.
По данным телеканала, ранее поддержкой минимум 20 членов парламента заручились Риши Сунак (38 голосов), младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (22), а также председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (22).
При этом бывшего главу Минздрава Саджида Джавида поддерживают 11 членов парламента, а экс-министра иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Ханта - 13.
8 июля британский премьер Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.
Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.
Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.
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