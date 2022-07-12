Алиев принял верительные грамоты посла Чехии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты нового посла Чехии в Баку Милана Седлачека, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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