Выплаты дивидендов компаниями США во II кв. обновили рекорд - $140,6 млрд

Компании США во втором квартале вновь установили рекорд по объему выплаченных дивидендов, что является обнадеживающим сигналом для инвесторов, которые устремились в приносящие стабильный доход акции во время спада фондового рынка в этом году, пишет The Wall Street Journal.
Дивидендные выплаты компаний, бумаги которых входят в расчет индекса S&P 500, составили в апреле-июне $140,6 млрд, свидетельствуют расчеты S&P Dow Jones Indices. Для сравнения, в январе-марте они равнялись $123,4 млрд, а во втором квартале прошлого года - $137,6 млрд.
Дивиденды бьют рекорды на протяжении последнего десятилетия, за исключением небольшого снижения в 2020 году. Старший индексный аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт полагает, что в текущем квартале и по итогам всего 2022 года также будут достигнуты новые максимумы.
Ожидается, что выплаты в этом году будут расти более быстрыми темпами, чем обычно, поскольку компании существенно повысили продажи и намерены часть доходов вернуть акционерам. По оценкам Сильверблатта, дивиденды увеличатся более чем на 10% в 2022 году по сравнению с прошлогодним рекордом в $511,2 млрд, что станет первым приростом на двузначную величину с 2014 года.
"Компании хотят послать инвесторам сигнал о том, что они в добром здравии, - полагает старший инвестиционный аналитик Allspring Global Investments Брайан Якобсен. - Если компании могут несмотря на проблемы сохранить размер дивидендов и увеличить их, это, как правило, говорит о том, что они уверены в перспективах своего бизнеса".
Индекс S&P 500 High Dividend, в расчет которого включены бумаги 80 компаний с самыми высокими дивидендами, с начала текущего года опустился на 4,7%. Это меньше падения основного индекса S&P 500, превышающего 19%. В число компаний с высокими дивидендами входят Coca-Cola Co. (SPB: KO), AT&T Inc. (SPB: T) и Valero Energy (SPB: VLO).
Также американские компании активно используют свободные средства для выкупа собственных акций. Во втором квартале объем buyback мог достичь рекорда - $286,4 млрд, предполагает S&P Dow Jones.
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