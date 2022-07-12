Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Совет министров экономики и финансов стран ЕС во вторник принял окончательное решение о присоединении Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.

"Сегодня Совет принял три последних подзаконных акта, которые необходимы для того, чтобы Хорватия стала членом зоны евро с начала следующего года", - говорится в коммюнике, опубликованном во вторник ЕС.

В нем отмечается, что один из актов устанавливает обменный курс нынешней хорватской валюты - куны - на уровне 7,53450 кун за один евро.

Министр финансов Хорватии Здравко Марич в эфире хорватской телерадиокомпании ХРТ назвал этот день "великим для страны".

По его словам, "вступление Хорватии в еврозону - это хорошо не только для Хорватии, но и для всей еврозоны".

"Я хотел бы поздравить моего коллегу Здраво Марича и всю Хорватию с тем, что страна стала двадцатой, вступившей в зону евро. Принятие евро - это ответственное политическое решение. Хорватия успешно реализовала все необходимые экономические критерии, и там с 1 января 2023 года начнет хождение евро", - заявил в свою очередь министр финансов председательствующей сейчас в ЕС Чехии Збынек Станюра.

В начале июня Еврокомиссия приняла решение о том, что Хорватия соответствует критериям, необходимым для перехода на общеевропейскую валюту с 1 января 2023 года. Месяцем позже депутаты Европейского парламента дали согласие на запрос Хорватии о присоединении к зоне евро с начала будущего года.