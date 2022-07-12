Президент Земан поручил расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном – посол в Баку

Чехия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, заявил посол в Баку Милан Седлачек.

«Чехия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, а также проявляет большой интерес к свободной экономической зоне Алят и восстановительным и реконструкционным работам проводим на освобожденных от оккупации территориях»,- сказал Седлачек во вторник в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после вручения верительных грамот.

Посол также отметил, что президент Чехии Милош Земан, дал особое поручения по расширению экономического сотрудничества с Азербайджаном.

В свою очередь Алиев, отметил вклад визитов на высшем уровне между нашими странами, регулярных контактов делегаций, в развитие двусторонних отношений, и констатировал наличие хорошего потенциала для расширения экономического сотрудничества, а также увеличения объёмов взаимной торговли. Глава государства коснулся также сотрудничества между нашими странами в области энергетики.

Президент также отметил, что имеются хорошие возможности для сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, современных технологий, и подчеркнул важность вопросов, связанных с транспортной инфраструктурой.

Глава государства сказал, что с учетом увеличения объемов грузоперевозок с Востока на Запад, проходящих через территорию Азербайджана, есть возможности для сотрудничества и в этой сфере и подчеркнул важность расширения связей между деловыми кругами и изучения возможностей для взаимных инвестиций.

Б.Рустамбеков