Equinor частично закрыла месторождения региона Sleipner из-за утечки газа

Норвежская Equinor утром 11 июля зарегистрировала утечку газа в изолированной зоне, связанной с турбиной на платформе Sleipner A (где происходит бурение и переработка), в процессе возобновления добычи и сброса давления поздно вечером в понедельник произошла дополнительная утечка газа на платформе райзера Sleipner R (райзерная платформа для экспорта газа и конденсата), говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, утечки остановлены, отдельные объекты месторождения закрыты.

Продолжаются работы по безопасному возобновлению нормальной работы.

Власти были уведомлены, и инциденты будут дополнительно расследованы для установления причинно-следственной связи.

Проект Sleipner охватывает газоконденсатные месторождения Sleipner Ost, Gungne и Sleipner Vest. На установки также поступают углеводороды с месторождений Sigyn, Volve, Gudrun и Gina Krog.