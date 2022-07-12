Equinor частично закрыла месторождения региона Sleipner из-за утечки газа

Норвежская Equinor утром 11 июля зарегистрировала утечку газа в изолированной зоне, связанной с турбиной на платформе Sleipner A (где происходит бурение и переработка), в процессе возобновления добычи и сброса давления поздно вечером в понедельник произошла дополнительная утечка газа на платформе райзера Sleipner R (райзерная платформа для экспорта газа и конденсата), говорится в пресс-релизе компании.
Согласно сообщению, утечки остановлены, отдельные объекты месторождения закрыты.
Продолжаются работы по безопасному возобновлению нормальной работы.
Власти были уведомлены, и инциденты будут дополнительно расследованы для установления причинно-следственной связи.
Проект Sleipner охватывает газоконденсатные месторождения Sleipner Ost, Gungne и Sleipner Vest. На установки также поступают углеводороды с месторождений Sigyn, Volve, Gudrun и Gina Krog.
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