В ЕС инвестируют свыше 1,8 млрд евро в проекты в области чистых технологий

Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник, что Евросоюз выделяет более 1,8 млрд евро на 17 крупномасштабных инновационных проектов в области чистых технологий за счет инновационного фонда ЕС.

"Сегодняшние гранты поддерживают инновационные предприятия по всей Европе для разработки передовых технологий, которые нам нужны для экологического перехода. Инновационный фонд является важным инструментом для расширения масштабов инноваций в области возобновляемого водорода и других решений для европейской промышленности", - приводит Еврокомиссия в своем коммюнике слова исполнительного зампреда ЕК Франса Тиммерманса.

Как объясняют в Брюсселе, гранты будут выплачены из инновационного фонда, чтобы помочь вывести на рынок прорывные технологии в области использования водорода, возобновляемых источников энергии, инфраструктуры улавливания и хранения углерода, а также производства ключевых компонентов для хранения энергии.

Отобраны проекты из Болгарии, Германии, Исландии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции.

Проекты были оценены независимыми экспертами на основе их способности сокращать выбросы парниковых газов по сравнению с традиционными технологиями и внедрять инновации, выходящие за рамки современного уровня техники, будучи при этом достаточно зрелыми для реализации. Другие критерии отбора включали, в частности, потенциал проектов по экономической эффективности.

Отобранные проекты охватывают широкий спектр секторов, вносящих вклад в усилия ЕС по декарбонизации, отмечают в Еврокомиссии. Речь идет о производстве, распределении и использовании "зеленого" водорода, преобразовании отходов в водород, использовании морского ветра, производстве фотоэлектрических модулей, хранении и переработке аккумуляторов, улавливании и хранении углерода, "чистом" авиационном топливе и передовом биотопливе.