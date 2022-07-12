Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.07.2022 18:34

Военные США сообщили о ликвидации лидера ИГИЛ в Сирии

Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии Махер аль-Агаль ликвидирован в ходе авиаудара американских военных, говорится в сообщении Центрального командования США.

"Силы Центрального командования США осуществили удар с помощью беспилотников на северо-западе Сирии", - указано в сообщении.

"Махер аль-Агаль, один из пяти главных лидеров ИГИЛ и лидер ИГИЛ в Сирии, был убит в результате этого удара", - отмечается в нем.

В сообщении также говорится, что Махер аль-Агаль "нес ответственность за активное развитие сети ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии".

Согласно сообщению американских военных, еще один высокопоставленный главарь ИГИЛ был тяжело ранен в ходе авиаудара.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ВОЕННЫЕ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТ


Похожие новости


Глава ОКНШ США Милли назвал полезным и содержательным телефонный разговор с Герасимовым В Литву дополнительно прибудут 400 американских военных - Блинкен Пентагон решил вывести из Украины 160 военных инструкторов - СМИ США будут оценивать, нужны ли американские подкрепления в странах Балтии - Пентагон Размещение военных США в Узбекистане не планируется - МИД Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az