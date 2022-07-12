Военные США сообщили о ликвидации лидера ИГИЛ в Сирии

Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии Махер аль-Агаль ликвидирован в ходе авиаудара американских военных, говорится в сообщении Центрального командования США.
"Силы Центрального командования США осуществили удар с помощью беспилотников на северо-западе Сирии", - указано в сообщении.
"Махер аль-Агаль, один из пяти главных лидеров ИГИЛ и лидер ИГИЛ в Сирии, был убит в результате этого удара", - отмечается в нем.
В сообщении также говорится, что Махер аль-Агаль "нес ответственность за активное развитие сети ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии".
Согласно сообщению американских военных, еще один высокопоставленный главарь ИГИЛ был тяжело ранен в ходе авиаудара.
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