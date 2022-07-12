Президент России своим указом ввел пост вице-премьера - министра промышленности и торговли

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства РФ будет иметь 11 заместителей, в том числе заместителя - министра промышленности и торговли.
Документ от 12 июля опубликован во вторник на портале правовой информации.
"Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе одного первого заместителя, заместителя - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, заместителя - руководителя аппарата правительства РФ, и заместителя - министра промышленности и торговли РФ", - говорится в указе.
Соответствующие изменения вносятся в указ президента от 21 января 2020 года "О структуре федеральных органов исполнительной власти".
Указ вступил в силу со дня его подписания.
При этом правительству РФ поручено "представить предложения по внесению изменений в акты президента РФ в соответствии с настоящим указом".
В настоящее время Минпромторг возглавляет Денис Мантуров.
Президент Земан поручил расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном – посол в Баку
Алиев принял верительные грамоты посла Чехии
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице
РФ найдет альтернативу рынку ЕС, но все же потеряет значимую часть добычи нефти - прогноз
Казахстан планирует создать собственный паромный флот из 10 судов
Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в РФ на 0,5 млн т, до 81,5 млн т
«Карабах» вышел во второй раунд квалификации ЛЧ
Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 далека от завершения
В Азербайджане за сутки зафиксирован двойной рост случаев заболеваемости COVID-19
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ