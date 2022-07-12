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СНГ 12.07.2022 18:54

Президент России своим указом ввел пост вице-премьера - министра промышленности и торговли

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства РФ будет иметь 11 заместителей, в том числе заместителя - министра промышленности и торговли.

Документ от 12 июля опубликован во вторник на портале правовой информации.

"Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе одного первого заместителя, заместителя - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, заместителя - руководителя аппарата правительства РФ, и заместителя - министра промышленности и торговли РФ", - говорится в указе.

Соответствующие изменения вносятся в указ президента от 21 января 2020 года "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

Указ вступил в силу со дня его подписания.

При этом правительству РФ поручено "представить предложения по внесению изменений в акты президента РФ в соответствии с настоящим указом".

В настоящее время Минпромторг возглавляет Денис Мантуров.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОЛЖНОСТЬ, УКАЗ


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