Израиль утвердил новую поставку помощи спасательным службам и гражданским организациям Украины

Министр обороны Израиля Бенни Ганц утвердил поставку новой партии помощи для Украины - снаряжение для спасательных служб и гражданских организаций, пишет газета "Едиот ахронот".
В частности, на этот раз Израиль поставит Украине 1,5 тыс. касок, 1 тыс. противогазов и 1,5 тыс. бронежилетов. Предполагается, что их передадут Украине в ближайшие недели.
Ранее Израиль уже поставлял Украине защитное снаряжение для спасательных служб, а также 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе системы очистки воды, медицинское оборудование, одеяла.
Израиль придерживается политики, согласно которой он поставляет Украине защитное снаряжение, а не наступательное оружие.
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