Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.07.2022 19:16

Израиль утвердил новую поставку помощи спасательным службам и гражданским организациям Украины

Министр обороны Израиля Бенни Ганц утвердил поставку новой партии помощи для Украины - снаряжение для спасательных служб и гражданских организаций, пишет газета "Едиот ахронот".

В частности, на этот раз Израиль поставит Украине 1,5 тыс. касок, 1 тыс. противогазов и 1,5 тыс. бронежилетов. Предполагается, что их передадут Украине в ближайшие недели.

Ранее Израиль уже поставлял Украине защитное снаряжение для спасательных служб, а также 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе системы очистки воды, медицинское оборудование, одеяла.

Израиль придерживается политики, согласно которой он поставляет Украине защитное снаряжение, а не наступательное оружие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВКА


Похожие новости


Украина хочет приобрести у Израиля систему ПВО «Железный купол» Премьер Израиля может посетить Киев, если Украина и РФ будут близки к заключению соглашения Израильский премьер заявляет о прогрессе на переговорах Украины и РФ Зеленский назвал Иерусалим возможным местом для переговоров с Россией Путин и Беннет обсудили тему Украины, условились о продолжении диалога Зеленский назвал Иерусалим возможным местом для встречи президентов Украины и России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az