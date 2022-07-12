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ТЭК 12.07.2022 19:31

Нефть продолжает резко дешеветь

Нефтяные котировки резко снижаются в ходе торгов во вторник вечером.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $7,56 (7,06%) - до $99,54 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август в ходе сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $7,78 (7,47%) - до $96,31 за баррель.

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера углеводородов в мире.

"Усиливающиеся опасения рецессии в мире и слабый спрос на топливо в Китае тянут цены на нефть вниз, хотя текущий баланс спроса и предложения остается неустойчивым", - говорится в комментарии аналитиков Eurasia Group.

Другим негативным фактором для участников рынка является укрепление доллара США. Американская валюта активно дорожает и в понедельник ночью достигла паритета с евро на бегстве инвесторов к защитным активам из-за опасений рецессии в мире. Чем дороже доллар, тем невыгоднее становятся сделки с нефтью для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Рынок ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Между тем ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть на 2022 год на уровне 3,4 млн б/с, до 100,3 млн б/с. В то же время организация ожидает замедления повышения спроса до 2,7 млн б/с в следующем году из-за снижения экономической активности в основных странах-потребителях нефти и нефтепродуктов.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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