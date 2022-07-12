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Макроэкономика 12.07.2022 20:20

Бюджет РФ в I полугодии исполнен с профицитом 1,374 трлн руб. - Минфин

Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным, исполнен с профицитом 1 трлн 373,88 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

Доходы бюджета составили за шесть месяцев 14 трлн 016,8 млрд рублей, или 56% к общему объему доходов на год; расходы - 12 трлн 642,95 млрд рублей, или 53,4% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-июне составили 6 трлн 375,95 млрд рублей (66% к показателям на год), ненефтегазовые - 7 трлн 640,89 млрд рублей (49%).

Первичный профицит бюджета за этот период был на уровне 2 трлн 064,013 млрд рублей.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-июне 9 трлн 826,6 млрд рублей, или 58,5% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 3 трлн 488,5 млрд рублей, или 56%, другие федеральные органы - 701,7 млрд рублей, или 34,9%.

Процентные расходы составили 690,135 млрд рублей, или 49%, непроцентные - 11 трлн 952,81 млрд рублей, или 53%.

Минфин РФ с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за

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Тэги: РОССИЯ, БЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ, МИНФИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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