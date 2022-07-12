Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 12.07.2022 20:41

Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 далека от завершения

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 завершится нескоро.

"Пандемия еще далека от завершения", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

В европейском подразделении ВОЗ в свою очередь призвали страны предоставлять вторую бустерную дозу "людям от 5 лет и старше с уверенно ослабленным и сильно ослабленным иммунитетом, а также их близким".

Там также отметили, что странам нужно "рассмотреть возможность предложения" второй бустерной дозы таким группам, как пожилые люди, сотрудники медучреждений и беременные женщины.

В последние недели в Европе наблюдает рост числа заболевших коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Заболеваемость COVID-19 в мире незначительно выросла - ВОЗ Заболеваемость COVID-19 в мире незначительно выросла впервые за два месяца - ВОЗ В ВОЗ призвали не терять бдительности в отношении пандемии COVID-19 Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире падают третью неделю подряд - ВОЗ Число заболеваний COVID-19 повышается вторую неделю подряд после долгого спада - ВОЗ Заболеваемость COVID-19 в мире за прошедшую неделю упала на 19% - ВОЗ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az