Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 далека от завершения

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 завершится нескоро.
"Пандемия еще далека от завершения", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.
В европейском подразделении ВОЗ в свою очередь призвали страны предоставлять вторую бустерную дозу "людям от 5 лет и старше с уверенно ослабленным и сильно ослабленным иммунитетом, а также их близким".
Там также отметили, что странам нужно "рассмотреть возможность предложения" второй бустерной дозы таким группам, как пожилые люди, сотрудники медучреждений и беременные женщины.
В последние недели в Европе наблюдает рост числа заболевших коронавирусом.
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