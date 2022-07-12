Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в стране на 2022г в 11,9 млн б/с, оценка на 2023г понижена на 170 тыс. б/с - до 12,8 млн б/с

Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год в объеме 11,92 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).
Прогнозный показатель на 0,73 млн б/с превышает результат 2021 года.
При этом министерство чуть понизило прогноз добычи в 2023 году - с 12,97 млн б/с до 12,8 млн б/с. Тем не менее, данный показатель может стать рекордным за несколько лет.
Последний среднегодовой рекорд добычи сырой нефти в США был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.
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