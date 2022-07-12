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АПК 12.07.2022 22:26

Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в РФ на 0,5 млн т, до 81,5 млн т

Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в России в новом сезоне на 0,5 млн тонн и оставил оценку экспорта на прежнем уровне.

Производство ожидается в размере 81,5 млн тонн, говорится в июльском обзоре ведомства (в июне оценка составляла 81 млн тонн).

Оценка экспорта пшеницы из РФ в 2022-2023 сельхозгоду осталась на уровне 40 млн тонн.

Прогноз сбора фуражного зерна был снижен - до 40,93 млн тонн с июньской оценки в 41,93 млн тонн. Оценка экспорта также была понижена - до 9,95 млн тонн с 10,45 млн тонн.

Также Минсельхоз США скорректировал прогнозы по сбору и экспорту российской кукурузы: оценка урожая снижена до 14,5 млн тонн с 15,5 млн тонн, экспорта - до 3,8 млн тонн с 4,3 млн тонн.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ПРОГНОЗ


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