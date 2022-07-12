Азербайджан в топ-три поставщиков нефти в Италию

Италия в мае увеличила импорт нефти на 12,8% к апрелю, до 5,839 млн тонн, сообщило министерство экологического перехода страны.
Среди основных поставщиков остаются Россия (1,4 млн тонн), Ливия (903 тыс. тонн) и Азербайджан (852 тыс. тонн). США, увеличив отгрузку в 2,4 раза, поднялись на пятую позицию с объемом 453 тыс. тонн.
Средняя цена импорта для Италии в мае составила $106,27 за баррель. При этом Siberian Light приобреталась за $101,72, Urals - за $81,93. Самым дорогим сортом стал ливийский Zueitina ($120,3), самым дешевым - Varandei ($66,51).
Всего за январь-май Италия импортировала 24,4 млн тонн нефти
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