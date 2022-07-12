В 2023 году добыча нефти в Азербайджане по оценке ОПЕК упадет до 0,7 млн б/с

ОПЕК сохранила оценку роста предложения нефти из стран не-ОПЕК в 2022 году на 2,15 млн б/с - до 65,73 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом на 2023 год аналитики ОПЕК прогнозируют увеличение предложения нефти со стороны стран не-ОПЕК на 1,71 млн б/с - до 67,44 млн б/с, в частности, на 1,1 млн б/с вырастет производство в США.

Аналитики сохранили оценку добычи нефти и конденсата в России на 2022 год - 10,63 млн б/с по сравнению с 10,8 млн б/с в 2021 году. При этом в 2023 году производство нефти в РФ упадет до 10,43 млн б/с, полагают они, подчеркивая, что оценка производства в стране подвержена высокой неопределенности.

По оценке аналитиков, трудовые ресурсы, проблемы с цепочками поставок и инфляция затрат являются основными негативными факторами в США в 2022 году, однако текущие темпы гидроразрыва пласта и бурения в основных районах добычи сланцевой нефти в стране могут поддержать рост добычи в ближайшие месяцы. До сих пор в Штатах продолжается устойчивый рост количества нефтегазовых буровых установок, а также насчитывается примерно 1000 операций по гидроразрыву пласта в месяц. Тем не менее, прогноз роста предложения жидких углеводородов в США на 2022 год был сохранен на уровне 1,3 млн б/с.

Ожидается, что основными драйверами роста предложения ЖУВ в этом году станут США, Канада, Бразилия, Китай, Казахстан и Гайана, а сокращение производства ожидается в основном в России, Индонезии и Таиланде.

В 2023 году предложение нефти в странах ОЭСР, по прогнозам, увеличится на 1,4 млн б/с, а в регионе, не входящем в ОЭСР, прогнозируется повышение на 0,2 млн б/с. Ожидается, что основными драйверами роста предложения жидких углеводородов станут США (1,1 млн б/с), Норвегия, Бразилия, Канада и Гайана, при этом рост в США и других странах, как ожидается, будет связан с увеличением производства на текущих проектах.

"Тем не менее, неопределенность в отношении операционных аспектов добычи в США и геополитической ситуации в Восточной Европе остается высокой", - подчеркивается в отчете.

ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов в Казахстане вырастет в 2022 году на 120 тыс. б/с - до 1,95 млн б/с, что совпадает с предыдущей оценкой. В 2023 году в Казахстане ожидается рост на 60 тыс. б/с, в основном за счет увеличения добычи на Кашаганском нефтяном месторождении. Ожидается также незначительный рост добычи нефти на месторождении Тенгиз и добычи газового конденсата на месторождении Карачаганак.

В 2022 году ОПЕК не ожидает запуска новых проектов в Азербайджане, при этом основной спад на старых месторождениях будет компенсирован за счет наращивания добычи на других, таких как Шах-Дениз, фаза 2.

Согласно предварительным данным, добыча жидких углеводородов в Азербайджане в июне 2022 года увеличится в среднем на 47 тыс. б/с - до 0,8 млн б/с, а в 2023 году упадет на 60 тыс. б/с - до 0,7 млн б/с. "В то время как в 2023 году ожидается запуск газоконденсатного Апшеронского месторождения с добычей 7 тыс. б/с конденсата, общее падение производства будет выше, чем планируемые запуски", - ожидают в ОПЕК.