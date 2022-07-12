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ТЭК 12.07.2022 21:59

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2022г со $107 до $104/барр., прогноз цены на 2023г понижен с $97 до $94/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $107,37/барр. до $104,05/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Ведомство понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $97,24/барр. до $93,75/барр.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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