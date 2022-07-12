Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2022г со $107 до $104/барр., прогноз цены на 2023г понижен с $97 до $94/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $107,37/барр. до $104,05/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $97,24/барр. до $93,75/барр.

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