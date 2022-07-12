«Карабах» вышел во второй раунд квалификации ЛЧ

Агдамский «Карабах» вышел во второй раунд квалификации Лиги Чемпионов, обыграв по сумму двух матчей польский «Лех».

Во вторник в Баку чемпион Азербайджана разгромил польский «Лех» со счетом 5:1, тогда как первая игра неделю назад завершилась со счетом 0:1.

Следующим соперником «Карабаха» будет швейцарский «Цюрих»: матчи пройдут 20 июля в Баку и 27 июля в Цюрихе.

Р.Ахмедов